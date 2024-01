Bartesaghi resta al Milan? Furlani ha deciso il FUTURO del terzino rossonero. Le ultime notizie sul mercato

Dopo la chiusura prossima della trattativa in prestito tra Pellegrino e la Salernitana, il mercato Milan ha deciso il futuro di Davide Bartesaghi.

Come riportato da Matteo Moretto, il terzino è verso la permanenza in rossonero anche per una questione di liste.

The post Bartesaghi resta al Milan? Furlani ha deciso il FUTURO del terzino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG