Sono queste le parole di Matteo Barzaghi giornalista di fede interista che parla dell’Inter su Sky anche di Dumfries.

Ecco le parole di Matteo Barzaghi su Sky Sport dell’Inter, il giornalista fa riferimento a Dumfries: “L’Achraf Hakimi di questa Inter è Denzel Dumfries, arma di questa squadra. Ieri ha servito un assist importante per il 2-0 sulla Polonia. Ha dei numeri migliori rispetto allo scorso anno, ha segnato sia in campionato che in Champions League. Lo scorso anno a secco dopo 7 turni. È diventata una certezza, non è ovviamente Hakimi, ma si sta rivalendo una certezza. Inzaghi si affida a lui, è un giocatore battagliero che non molla mai sul campo. All’Inter servono giocatori così.“

Denzel Dumfries

Invece Zola al Messaggero parla così: “L’Inter è un altro mistero. Era la mia favorita ma non può giustificare i problemi con l’assenza di Lukaku perché al suo posto c’è Dzeko. Qualcosa non torna nell’impianto di gioco.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG