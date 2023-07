Marco Barzaghi ha parlato dell’Inter e dei colpi di mercato messi a segno per rinforzare il reparto offensivo

Il giornalista Marco Barzaghi, in collegamento per Radio Radio – Lo Sport, parla così dell’Inter e dei nuovi innesti nerazzurri nella rosa di Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco:

LE PAROLE- «Si sta cercando di costruire la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che sarà quella titolare. Si era stimato un budget di circa cento milioni, fra stipendio e cartellino, per Romelu Lukaku: per questo penso che arriverà Alvaro Morata, Folarin Balogun o un giocatore in prospettiva. Morata si è capito che preferisce più la Roma all’Inter, che però fa la Champions League: è tutta una partita da giocare. E bisogna trovare una squadra a Joaquin Correa, che non mi sembra così facile».

L’articolo Barzaghi: «Attacco dell’Inter, penso arriverà Morata, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG