Matteo Barzaghi ha descritto l’aria che si respira in casa dell’Inter in vista della finale di Champions League col Manchester City

Il giornalista Matteo Barzaghi parla dell’Inter e di come la società nerazzurra sta vivendo i giorni che precedono la finale di Champions di sabato 10 giugno:

LE PAROLE- «L’Inter sta cercando di respingere la pressione, non ha molto da perdere. Quella che deve vincere è il Manchester City. I nerazzurri ci vogliono provare con tutte le loro forze, tutti ci credono nella maniera giusta ma l’obbligo di vincere ce l’hanno gli altri. La tensione ovviamente sale, l’emozione anche visto che nessuno ha mai giocato una finale di Champions League. Solo due semifinalisti, Dzeko e Onana con Roma e Ajax. Ci sono giocatori di esperienza internazionale, però in Champions League nessuno. La bravura di Inzaghi è stata quella di far arrivare la sua squadra leggera, al top della forma. Stasera, domani e dopodomani si deve vivere un avvicinamento rilassato e tranquillo ad una serata così importante».

