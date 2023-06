Il giornalista Matteo Barzaghi ha parlato della sessione di mercato dell’Inter e della trattativa tra l’Al Nassr e Marcelo Brozovic

Secondo il giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento per Sky Sport, la situazione tra Inter e Brozovic sta per cambiare in maniera netta.

Con l’offerta rilanciata dell’Al Nassr, Barzaghi parla così:

LE PAROLE- «All’Inter piacerebbe si accendesse un’asta tra Al-Nassr e Barcellona. La situazione con il primo club si sta per concretizzare. Sta per succedere qualcosa, come si capisce anche dal messaggio su Instagram del calciatore. Lui è stato il cardine dello scudetto di Conte, anche con Inzaghi due anni proficui. L’Inter non se ne priva col sorriso, ma deve autofinanziarsi e deve cedere per procedere con le operazioni in entrata. Tra cessione e risparmio sull’ingaggio si risparmia 50 milioni di euro. Ma in rosa ci sono Barella, Calhanoglu e Asllani, così può arrivare Frattesi. Bisognerà poi sostituire Gagliardini».

