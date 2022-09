Il giornalista Matteo Barzaghi parla della sfida tra Inter e Udinese di domani, ecco cosa ne pensa il giornalista a Sky Sport.

Così a Sky Sport, parla Matteo Barzaghi che parla della sfida tra Inter e Udinese, ecco le parole del giornalista: “Udinese la squadra più in forma del campionato. È facile immaginare che possa essere una battaglia fisica, è reduce da quattro vittorie continuità. L’Inter dovrà trovare continuità in campionato, dopo la vittoria col Torino ed in Champions League. Questa mattina Inzaghi ha allenato i suoi giocatori con l’intento di avere una squadra “battagliera”. Nel pomeriggio la squadra partirà in aereo verso Udine. Domattina risveglio e poi alla Dacia Arena.“

A TMW parla Ivano Bordon: “Non sono partiti come l’anno scorso, ma all’inizio può starci non essere ancora al top. È l’allenatore che deve cercare di capire i motivi dei problemi, se ce ne sono. Però penso ci sia tempo per recuperare quello che magari non è stato fatto sinora.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG