Le parole di Stefano De Grandis che parla così a Sky Sport della sfida tra Udinese e Inter, ecco le parole.

Sono queste le parole del giornalista Stefano De Grandis che parla a Sky Sport del match tra Udinese e Inter: “L’Udinese è una squadra molto divertente, Beto nell’ultima partita ha fatto due gol in 15 minuti. Samarzdic anche se non dovesse giocare, se entra farà bene. Nell’Inter Dimarco a sinistra può fare sempre degli assist anche se io penso che Skriniar è da un po’ che non segna e uno squillo prima o poi potrebbe farlo.“

Federico Dimarco

A Sportitalia il giornalista Marco Lombardo la pensa così sulla sfida: “La rete di Marcelo Brozovic al Torino ha ridato fiducia ma non risolto tutti i problemi. E non li risolverà presto, perché i giocatori che per esempio dovevano sopperire alla partenza di Ivan Perisic non lo stanno facendo. Soprattutto Robin Gosens, che è un po’ imballato e sembra abbia sempre l’elastico che lo blocca dietro. L’Udinese sta giocando bene, per cui i rischi ci sono. Ha dei giocatori di valore, come Destiny Udogie, e a me piace molto Beto.“

