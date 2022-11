Sono queste le parole del giornalista Marco Barzaghi, sul suo canale YouTube parla del calcio mercato dell’Inter.

Ecco le parole del giornalista Marco Barzaghi che sul suo canale YouTube parla del mercato dell’Inter: “In base a quello che succederà sul fronte Lukaku ci saranno le decisioni per il reparto avanzato. L’obiettivo numero uno è cercare di portare a parametro zero Marcus Thuram a giugno.“

Conclude così il giornalista di fede interista: “L’Inter non ha la forza di fare concorrenza al Bayern Monaco, molto interessato. Se Lukaku continuasse ad avere problemi, si potrebbe provare ad anticipare il suo arrivo a gennaio, ma ci dovranno essere le condizioni giuste. Le nostri fonti hanno confermato che l’obiettivo dell’Inter è prenderlo a zero a giugno“. Vedremo come andrà il futuro mercato nerazzurro tra Lukaku e altri obiettivi offensivi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG