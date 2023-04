Intervenuto a Sky Sport Matteo Barzaghi si è espresso sul futuro di Lukaku, che tornerà al Chelsea a giugno, ma ha ancora qualche chance per tenersi l’Inter

Barzaghi ha commentato la situazione Lukaku a Sky Sport. Il centravanti belga tornerà al Chelsea a giugno e se dovesse finire ora la stagione l’Inter non riscatterebbe l’attaccante, ma un finale in crescendo potrebbe ancora cambiare le sorti di Big Rom. Non è ancora detta l’ultima parola.

L’articolo Barzaghi: «Lukaku via dall’Inter definitivamente? Le cose potrebbero cambiare» proviene da Inter News 24.

