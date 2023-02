A Sky Sport parla Matteo Barzaghi, ecco cosa dice il famoso esperto di mercato sul possibile riscatto di Lukaku all’Inter.

Sono queste le parole di Matteo Barzaghi, ecco cosa afferma a Sky Sport il famoso giornalista sul mercato dell’Inter, in particolare su Lukaku: “Lukaku vuole restare all’Inter, la stessa Inter vuole tenerlo, è un investimento anche solo tenerlo in prestito, ora deve dare segnali lui. Se Lukaku farà il Lukaku, l’Inter non vedrà l’ora di trattare di nuovo con il Chelsea in estate.“

A DAZN, Luca Toni parla così del match contro la Sampdoria: “Non vedo l’ora di vederlo, l’Inter ha bisogno di Romelu Lukaku. Dzeko ha fatto benissimo nella prima parte di stagione ma Lukaku è mancato. L’Inter deve andare avanti in Champions e blindare la Champions, oggi può essere l’occasione di giocare 90′ e mettersi in condizione per il resto della stagione“.

