Il giornalista Matteo Barzaghi ha parlato di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter uscito nel match di Coppa Italia col Bologna

Ai microfoni di Sportmediaset, Matteo Barzaghi si sintonizza sul capitano dell’Inter Lautaro Martinez e sulla sua sostituzione nel match di Coppa Italia col Bologna, terminato con una sconfitta cocente.

LAUTARO– «C’è stata qualche scelta poco azzeccata, bisogna avere il coraggio di togliere Lautaro. Si era ipotizzata una staffetta con Thuram proprio per dividere le fatiche, pazienza che ha sbagliato un rigore ma non puoi permetterti nemmeno che gli venga un raffreddore visto il rendimento di Arnautovic e Sanchez e soprattutto per un ottavo di finale di Coppa Italia. Non lo fa giocare in Champions e poi 100 minuti in Coppa Italia, provare a lanciare qualche giovane piuttosto come Sarr»

L’articolo Barzaghi su Lautaro: «Bisogna avere il coraggio di toglierlo, non può permettersi neanche un raffreddore» proviene da Inter News 24.

