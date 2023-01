Sono queste le parole di Marco Barzaghi, il giornalista di fede nerazzurra, parla sul proprio canale Youtube dell’Inter.

Ecco le parole del giornalista di fede nerazzurra Marco Barzaghi, ecco cosa dice sul proprio canale Youtube sul mercato dell’Inter: “Scalvini è il principale obiettivo per il futuro, ma al prezzo giusto. Leggo di 50mln, che non hanno una base reale. C’è anche Schuurs, che piace anche se il suo valore è cresciuto moltissimo. Consiglio di monitorare anche i nomi di N’Dicka che è a scadenza con l’Eintracht, Lukeba del Lione e Tiago Djalò (ex Milan, ndr) del Lille. Tutti e tre vengono seguiti con attenzione”.

L’allenatore del PSG, Galtier, parla così in conferenza stampa come riportato da calcionews24.com: “Prima della finestra di mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo in caso di partenze. È andato via Sarabia, ora il club e Luis Campos stanno lavorando per un’ulteriore opzione offensiva. Per quel che riguarda Skriniar ho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate. Non posso dirvelo. La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG