Sono queste le parole di Marco Barzaghi, il giornalista sul proprio canale Youtube parla così dell’Inter ma precisamente di Dumfries.

Sono queste le parole di Marco Barzaghi, il giornalista sul proprio canale Youtube parla dell’Inter ma soprattutto di Dumfries: “Dumfries ha fatto un ottavo di finale al Mondiale da protagonista, con gol e assist. Visti i prezzi che circolano, 60 milioni ci possono stare, ma anche 50 potrebbero andar bene. Non è escluso che si scateni un’asta con Chelsea, Manchester United e con il Bayern Monaco, che potrebbe offrire come contropartita il laterale marocchino Mazraoui, che però costa e potrebbe togliere una ventina di milioni. Anche il Tottenham è sul giocatore e potrebbe offrire Emerson Royal.“

Insomma Dumfries potrebbe anche partire in questa sessione di mercato, non sono da escludersi colpi di scena, ma nel caso ci sono molti nomi per il futuro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG