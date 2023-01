Sono queste le parole di Matteo Barzaghi, il giornalista a Sky Sport 24 discute dell’Inter e del difensore centrale Skriniar.

Il giornalista Matteo Barzaghi parla così dell’Inter e di Skriniar, così a Sky Sport: “Skriniar è atteso qui, aspettiamo cosa può accadere e se domani sarà leggibile per la gara con l’Atalanta. Il PSG deve fare in fretta, nell’ultima settimana le cose si sono deteriorate nel rapporto fra i protagonisti, soprattutto dopo le parole dell’agente. Se dovesse rimanere, bisognerà trovare il modo per ricucire un pochino e far sì che l’Inter possa farsi forte di uno dei suoi pilastri.“

Marco Materazzi a DAZN parla così di Skriniar: “L’espulsione ci può stare, poteva capitare 10 partite fa o l’anno scorso. Nessuno deve dubitare dell’attaccamento alla maglia o della professionalità, ma ricordati che non troverai mai l’amore di 80mila persone come gli interisti, vedi tu”.

