Ecco le parole di Marco Barzaghi sull’Inter che discute dei giovani dell’Inter, ecco cosa dice su un giovane.

Sono queste le parole di Marco Barzaghi, giornalista di fede nerazzurra che parla sul suo canale YouTube dell’Inter: “I giovani si stanno conquistando la fiducia di Inzaghi. Occhio a Valentin Carboni, che sta crescendo esponenzialmente e che potrebbe davvero diventare un craque. Ha fisico, tecnica, numeri, qualità. Classe 2005, bisogna tenerlo d’occhio“.

Intanto Caressa su Twitch su “Stiamo in Diretta” parla così di Simone Inzaghi: “Simone Inzaghi è un ottimo allenatore che vince trofei e lo ha dimostrato. Quelli che vincono non sono tanti. Secondo me, e l’ho detto un paio di volte, a livello di comunicazione non ha ancora fatto il salto di qualità. Un po’ meno alibi, ma ci sta lavorando.”

