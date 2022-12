A centrocampo spunta Hojbjerg, il centrocampista del Tottenham piace al Milan nel caso ci sia la partenza di Bennacer.

Nel caso Bennacer dovesse andare via dal Milan, i rossoneri osservano le prestazioni del danese Hojbjerg. Il centrocampista del Tottenham piace molto alla squadra rossonera, ma il prezzo è abbastanza alto sui 30 milioni di euro. Cifra che comunque non spaventa la società rossonera. Vedremo come andrà il rinnovo di Bennacer, in caso di rottura con l’algerino, potrebbe clamorosamente aprirsi la strada verso un nuovo centrocampista.

Tra le alternative ci sono Dominguez del Bologna a scadenza di contratto, che attende segnali dalla squadra rossonera se ci sia un interessamento davvero importante o meno. Entrambi i giocatori però potrebbero arrivare per questioni di mercato, chi a parametro zero chi con una trattativa vera e propria.

