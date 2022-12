Sono queste le parole del famoso giornalista Bargiggia, che su Juventusnews24.com, parla del mercato della Juventus.

Ecco le parole del giornalista sportivo, Bargiggia che su Juventusnews24.com parla del mercato futuro e presente della Juventus, ecco le sue parole: “Se c’è una logica finanziaria, rinnovare Rabiot a 10 milioni a stagione, secondo me il pensiero porta al fatto che Rabiot non rinnoverà. Ma è difficile che rinnovino anche Cuadrado e Alex Sandro. Il tema Rabiot è legato a quello di Milinkovic-Savic, la Juve ci sta lavorando e a questo proposito attenzione a Tare come nuovo ds.“

Conclude così: “Non credo che il mercato sarà congelato a gennaio. Avrebbero già fatto poco prima di questo terremoto, ma il poco credo che proveranno a farlo anche adesso a gennaio. In società hanno paura di non centrare la Champions, quindi secondo me sarà fatto quel poco che avevano preventivato. Come Maehle dall’Atalanta o il possibile ritorno di Cambiaso.“

