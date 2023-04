Marco Barzaghi commenta i numeri dell’Inter, alla luce della recente sconfitta casalinga con la Fiorentina: la sua analisi tocca la società

In collegamento a Sky Sport 24, il giornalista Marco Barzaghi prova a dire la sua sulla situazione di casa Inter, con una disamina dei numeri dei nerazzurri in area di rigore:

INTER- «C’è un dato che spiega benissimo la media gol dell’Inter, che dopo Qatar è 1. In copertina c’è oggi Lukaku con i suoi tanti errori. Evidentemente il problema non è solo lui, da gennaio in poi gli altri hanno smarrito la via del gol. Lautaro Martinez sembra un po’ stanco. Il discorso attacco è giusto da fare, ma non è il solo. La squadra è fragile, discorso che va allargato a tutti fino alla società. Bisogna andare oltre la singola partita, dopo grandi prestazioni arrivano cadute impensabili. L’Inter deve uscirne anche perché ci sono obiettivi importanti che potrebbero cambiare i giudizi attuali».

