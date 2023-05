Barzagli carica la Juve: «Vi racconto le mie tre semifinali». Retroscena del grande ex verso il Siviglia

Nella sua lunga intervista a Juventus.com, Andrea Barzagli ha parlato in vista della semifinale dei bianconeri contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni.

SEMIFINALE – «Le semifinali sono un momento speciale. Io alla Juve ne ho disputate tre, una di Europa League e due di Champions: sono settimane che si preparano da sole, per l’atmosfera e il coinvolgimento di tutto l’ambiente. La vicinanza dei tifosi la ricordo bene: è qualcosa che conta, e penso per esempio alla nostra Semifinale del 2017, quando a Monaco sentivamo forte la loro presenza. Sono giorni palpitanti: ci sono tanti elementi che contribuiscono a renderli unici, perché sei a fine stagione, c’è un clima primaverile che si fa sentire, e poi, volente o nolente, non riesci a staccare mai. Hai sempre il retropensiero di quello che sta per succedere: ci provi, magari trascorri qualche momento speciale con la famiglia, ma poi alla fine la mente va a quelle partite lì».

