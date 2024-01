Andrea Barzagli è sicuro, l’ex difensore ha parlato così della vittoria dell Juventus contro la Salernitana

L’ex giocatore della Juventus Andrea Barzagli, ha parlato a DAZN, dopo la vittoria della Juve contro la Salernitana. Nel commento il pensiero su come i bianconeri, in lotta scudetto con l’Inter, abbiano dato un segnale al campionato.

LE PAROLE – «Segnale forte, è una vittoria fondamentale in una gara difficile per merito della Salernitana. La Juve ha accelerato coi cambi. Nel primo tempo ha creato poco, nella ripresa ha spinto con la superiorità numerica. Vlahovic mi sembra che, da quando è più coinvolto nel gioco, si sente più in fiducia».

L’articolo Barzagli certo: «Scudetto? La Juve ha dato un segnale, era fondamentale…» proviene da Inter News 24.

