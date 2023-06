Le parole di Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, sull’Europeo U21 dell’Italia. I dettagli

Andrea Barzagli ha parlato a La Repubblica dell’Italia U21.

LE PAROLE – «È stato un Europeo negativo. E però calmi con le stroncature, con ‘via tutti’ che ho letto in giro: tre settimane fa applaudivamo l’Under 20 che ha fatto un Mondiale strepitoso, arrivando in finale, e ci ha fatto conoscere ragazzi dal futuro importante. Abbiamo nazionali forti a livello giovanile, che se la giocano sempre con gli avversari top. L’Under 21 era una squadra molto buona, anche se magari ha avuto difficoltà perché non ha lavorato sempre con lo stesso gruppo, non tutti i giocatori si conoscevano bene. Eppoi, certo, pochi nostri giovani giocano con continuità e hanno esperienza internazionale, come succede all’estero».

