Barzagli: «Juve, pensa alla Cremonese! Pogba E’ diverso da tutti». Le dichiarazioni a Dazn prima della partita

Barzagli da gli studi di Dazn ha parlato della Juve prima della partita contro la Cremonese.

BARZAGLI – «In questo momento la Juve deve pensare a questa partita di stasera importante per preparare semifinale col Siviglia. Poi di vedrà su penalizzazioni o no e quello che succederà a fine campionato. Pogba E’ diverso da tutti gli altri per l’imprevedibilità che ha lui e nessun altro centrocampista ha. Può accendere da un momento all’altro se sta bene».

