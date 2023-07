Le parole di Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, sul futuro di Alvaro Morata. I dettagli

Andrea Barzagli ha parlato alla Rai del calciomercato del Milan.

LE PAROLE – «Morata è un attaccante funzionale, internazionale ed esperto: sarebbe una garanzia per il Milan. Non sono sorpreso nemmeno di Tonali al Newcastle: è un affare per tutti. A stupirmi, è quanto successo a Maldini, ci sono rimasto male. Perché è vero che il calcio sta cambiando, che le proprietà straniere investono molto e hanno logiche meno sentimentali delle nostre. Però dovrebbero studiare e conoscere anche la cultura del nostro calcio. E rinunciare a Maldini, per la sua figura, la persona che è e il lavoro svolto da dirigente, è incredibile e pure un po’ pazzesco».

