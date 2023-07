Le parole di Mauricio Pochettino nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea

Mauricio Pochettino ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea.

PAROLE – «Sono molto felice di essere qui oggi a Cobham e cominciare il nuovo lavoro. Io e il mio staff vogliamo portare nuovamente la felicità in questo grande club e lavoreremo duramente per far sì che i tifosi di divertano e che il club vinca, perché la storia del Chelsea ci dice questo. Il Chelsea è stato il miglior club d’Inghilterra negli ultimi 15 anni. Conosco bene la Premier, so che i nostri tifosi sono pronti a tornare in pista per vincere. Se siamo insieme, siamo più forti. La squadra è incredibile, certamente aggiungeremo altri giocatori che si impegneranno ad essere parte di tutto questo. Insieme con i tifosi possiamo trovare una strada del successo. Che allenatore sono diventato? Di gran lunga migliore! È importante l’esperienza dell’analisi. Abbiamo avuto tempo di analizzare ciò che è accaduto in passato, provando a migliorare di giorno in giorno. Penso che siamo sulla giusta strada per aggiungere quelle cose che possano aiutare i nostri giocatori a diventare migliori».

