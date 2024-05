L’ex centrocampista Walter Baseggio ha detto la sua su 3 calciatori belgi di cui 2 sono passati per il club rossonero.

Walter Baseggio ha spiegato a MilanNews perché secondo lui Charles De Ketelaere ha deluso nella sua esperienza al Milan. “Quando è arrivato al Milan mi chiedevano se il prezzo fosse congruo e dissi che era troppo alto. Non so perché il Milan non l’abbia dato in prestito subito. All’Atalanta si è liberato, ci sono giocatori che giocano per lui e il ragazzo si è inserito nel contesto della Serie A. Quel che si è sottovalutato è che il Milan è molto differente rispetto al Brugge che pur restando una grande società è pur sempre una squadra del campionato belga. La soluzione migliore era una tappa intermedia, mandarlo all’Atalanta un anno prima sarebbe stata la soluzione migliore”.

Alexis Saelemaekers

Su Saelemaekers

Spazio poi ad un giudizio sull’ala belga: “È stato criticato ma aveva e ha una buona mentalità. E a Bologna ha fatto partite bellissime e credo che ci debba restare, per il bene della sua carriera. Giocherà la Champions League con un ruolo più importante, sarà sicuramente stimolante. Se torna al Milan avrà sempre 2-3 giocatori nella stessa posizione. E al Milan, a differenza del Bologna, non può permettersi di sbagliare”.

Consigli per gli acquisti

“Mi piace molto il portiere del Leuven, Tobe Leysen. Ha 22 anni, so che lo seguono club italiani tra cui l’Inter. È molto interessante. Per il resto in Belgio ci sono giocatori bravi ma non ancora al top per andare in Italia”.

