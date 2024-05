L’agente FIFA Massimo Brambati ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli.

Massimo Brambati ha parlato a MilanNews del momento attuale del Milan. “Io giudico l’operato di Pioli molto positivo e complesso. Non dimentichiamo che quando è arrivato al Milan la squadra faceva fatica a entrare in Europa League, figurarsi la Champions che non la vedeva da anni. Ha questo grande merito ma sopratutto ha vinto uno scudetto con una squadra che in quel momento non era certamente la più forte”.

Im meriti del tecnico

“Al di là dei meriti sportivi questo Milan è cresciuto come gruppo. E a livello individuale guarda quanti calciatori acquistati a una determinata cifra possono essere ceduti a cifre superiori. Insomma, è innegabile che abbia lavorato bene”.

Zlatan Ibrahimović

Il dilemma

“I dubbi che ho è che non ci siano dirigenti all’altezza. Trovo che Furlani e Moncada non siano uomini di spogliatoio, di campo e di calcio. Al Milan manca una figura come può essere quella di Sartori al Bologna, di Marotta all’Inter o Giuntoli alla Juventus. Un dirigente che sia veramente uomo di calcio e ricopra il ruolo di direttore sportivo e generale. E non vedo né Moncada né Furlani in grado di fare queste cose, nemmeno di fiutare se Pioli è da confermare o allontanare”.

La critica

“Mi aspettavo qualcosa di più da lui. Non l’ho trovato attivo all’interno di questo sistema. Non so che ruolo possa avere e dubito che abbia parola per poter decidere l’allenatore. Mi hanno detto che è l’unico ad aver fatto il nome di Antonio Conte ma non ha convinto nessuno. Diciamo che da quando è arrivato, mi aspettavo sicuramente di sentire di più la sua presenza. Ma questo può essere un mio giudizio superficiale e magari Ibra all’interno sta facendo tantissimo”.

L’articolo Brambati: “Innegabile che Pioli abbia lavorato bene, il mio grosso dubbio non riguarda lui” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG