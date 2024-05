Il telecronista Stefano Borghi sostiene che questa che sta per concludersi è stata una stagione pesante per la squadra di Pioli.

Stefano Borghi ha parlato del brutto epilogo della stagione del Milan a Cronache di Spogliatoio. “Sabato non ho visto un Milan balneare. Perché lo stato balneare alla fine di un lavoro già fatto è uno stato sereno, rilassato, sei contento e già pensi di andare in spiaggia. Io ho visto un Milan intristito, un Milan appesantito dalle scorie di questa stagione, dall’epilogo di questa stagione”.

“Secondo me per il Milan è stata una stagione pesante, ed io ho iniziato la stagione perché avevo commentato Bologna-Milan prima di campionato dicendo: ‘Questa squadra, molto nuova, è una squadra che ha messo dentro giocatori potenzialmente molto interessanti. E’ una squadra che giocherà i suoi destini sul fatto di riuscire ad essere in allegria il più possibile, perché questa è una squadra che avrà poco equilibrio, che è super offensiva, che deve ambientare dei giocatori giovani che non hanno mai giocato in Italia. Se questa squadra continua a fare questo calcio allegro, vince, arriva in fondo e fa delle cose importanti. E’ molto difficile farlo’, ed infatti è stato molto difficile mantenere questo grado di allegria”.

“Credo che dopo tutti i discorsi lo schiaffo preso in Europa dalla Roma, che è veramente la cosa brutta della stagione del Milan, abbia veramente svuotato il Milan. E quindi ho visto questo: non è una squadra che se ne sta andando in vacanza ed è quindi ammollata. E’ una squadra un po’ appesantita e questo non è un bel segnale”.

