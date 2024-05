L’ex centrocampista del Milan Rodney Strasser crede che la squadra di Pioli avrebbe dovuto fare di più in questa stagione.

MilanNews ha intervistato Rodney Strasser che ha parlato del Milan attuale ma non solo. “Seguo sempre il Milan. Pochi giorni fa ero a Bangkok con leggende FIFA, ho incontrato Seedorf, Dida, Cafu, Roque Junior, Senderos, Shevchenko. Abbiamo parlato un po’ del Milan”.

La bordata

“La squadra che ho visto quest’anno è un po’ così così. Per come la vedo io potevano fare di più del secondo posto. E poi non è accettabile perdere sei derby di fila, farsi alzare la coppa in faccia dall’Inter è troppo. Mi ha dato fastidio anche vedere certi derby persi in malo modo”.

Il “suo” Milan

“Sicuramente ho giocato poco, ma se guardi la rosa che c’era all’epoca come facevi a giocare? Centrocampo pazzesco: Pirlo, Gattuso, Seedorf, Van Bommel, Boateng, Flamini, Ambrosini. Adesso è diverso, vedo che arrivi persino in nazionale con una facilità esagerata. Ti dirò, in questo Milan con questa rosa io giocherei senza problemi. Magari non il 100% delle partite ma sicuramente più di allora”.

L’affetto dei tifosi

“Quando mi vedono mi ricordano sempre come prima cosa il gol al Cagliari, che è stato importante per la conquista dello scudetto. E questo mi fa un enorme piacere perché sono stati in tanti a vestire la maglia gloriosa del Milan e il fatto che venga ricordato per qualcosa di importante è bellissimo”.

