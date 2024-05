È andato in scena a Milano nei giorni scorsi un incontro di mercato che ha visto protagonisti dirigenti di un club tedesco.

L’esperto di mercato Daniele Longo ha parlato al canale YouTube di Radio Rossonera dei dialoghi di mercato tra Milan e Stoccarda. “È uscito che il motivo principale è che lo Stoccarda, tornato in Champions League, come è giusto che sia fa leva sull’amicizia con il manager anche di Stefano Pioli Valerio Giuffrida per ristabilire i contatti con le società per vedere anche quello che offre il mercato. Si vuole potenziare una squadra che ha fatto benissimo”.

Jan Carlo Simic

Gli scenari

“Da quanto abbiamo capito si è parlato anche di Guirassy, che rimane un nome sulla lista del Milan. Ma ha una clausola rescissoria e il futuro dipende dal giocatore. Il Milan sta valutando la possibilità di fare due attaccanti e non uno. Magari Zirkzee e Guirassy insieme, vediamo. È una possibilità”. Zirkzee costa 40 milioni di euro mentre Guirassy solo 17 anche se chiede uno stipendio molto più alto: per accaparrarseli non serve parlare coi rispettivi club ma solo convincere i giocatori con la bontà del progetto. La concorrenza per entrambi è molto agguerrita.

In uscita

“Si è parlato anche di tanti giocatori del Milan. I nomi che piacciono un po’ di più sono quelli di Kalulu e Simic, che è anche cresciuto nello Stoccarda. I rossoneri l’avevano preso per 200 mila euro”.

