Il giornalista Carlo Pellegatti ha un grosso dubbio sul centravanti dello Stoccarda che interessa ai rossoneri.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato delle possibili mosse di mercato del Milan in attacco. “Qualcuno dice che sono contatti di conoscenza del gruppo manageriale del Milan, che si incontra con diverse squadre e questa può essere una versione, la versione più soft. La versione più logica è quella che si è parlato di Guirassy. Sono andati con un agente ben conosciuto in casa Milan, che è ancora l’agente di Pioli”.

Serhou Guirassy

La ricerca dell’attaccante

“Il discorso è questo. Si è passati da Sesko, che piace al Chelsea per 80 milioni a Zirkzee che più di una volta hanno fatto trapelare che dovrebbe essere l’obiettivo. Attenzione se dovesse arrivare Fonseca, come logica porta a David perché è un giocatore che conosce e sa ben utilizzare. Poi c’è questo Guirassy che in teoria per 17 milioni è un prezzo di saldo. Riguardo Guirassy c’è sempre il solito discorso che vale un po’ per tutti. Gloria reale la sua esplosione di quest’anno dopo tanti anni in cui era un buon giocatore e basta Questo non si può sapere. 17 milioni lo prenderei subito, non l’unico ma intanto lo prendo, mi tolgo i 3,5 di Jovic a livello di ingaggio. Posso tenere solo Guirassy con una punta vera che può essere David, Sesko o Zirkzee e male che vada butti dentro Okafor in posizione centrale”.

