Paulo Fonseca, a meno di clamorose sorprese, sarà il nuovo allenatore del Milan. La società sta definendo l’accordo con il portoghese.

Ormai la notizia, con il passere delle ore, assume sempre più un carattere ufficiale: Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Nome che non scalda la piazza che avrebbe preferito Antonio Conte ma, a quanto pare, è la scelta su cui si è orientata la società. Sabato a San Siro sarà quindi l’ultima panchina per Stefano Pioli prima dell’addio ai rossoneri dopo quattro stagioni vissute a mille all’ora, tra alti e bassi e con uno scudetto in mezzo che resterà scolpito nella memoria. Peppe Di Stefano, su Sky Sport, ha aggiunto importanti novità in merito all’avvicendamento in panchina tra Pioli e Fonseca.

Stefano Pioli

L’ultima di Pioli

La notizia circolata nel tardo pomeriggio di ieri in merito all’esonero di Pioli ormai imminente assume, ora dopo ora, caratteri ufficiali. Peppe Di Stefano ha rimarcato infatti che “domani pomeriggio l’ultima conferenza di Stefano Pioli da allenatore del Milan, saluterà poi San Siro sabato sera contro la Salernitana”. Il 31 maggio, a campionato finito, i rossoneri saranno di scena per una partita amichevole in Australia contro la Roma ma – come sottolineato del giornalista – il tecnico emiliano non siederà in panchina. Ha affermato infatti che “con ogni probabilità in panchina ci sarà Bonera”.

Fonseca nuovo allenatore

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan, ormai ci sono ben pochi dubbi su chi raccoglierà l’eredità di Pioli al termine della stagione. Peppe Di Stefano ha rimarcato infatti che “la dirigenza rossonera sta cercando un accordo con Fonseca che, a meno di clamorose novità sarà il prossimo allenatore del Milan”. Il Club quindi è pronto alla svolta che non ci sarò solo in panchina ma anche sul campo. Sabato infatti sarà l’ultima apparizione in maglia rossonera anche per Kjaer e Giroud. A tal proposito Di Stefano ha dichiarato che “in vista di sabato sera tutti recuperati per Pioli, soprattutto Simon Kjaer che insieme a Giroud potrà salutare il pubblico di San Siro”.

L’articolo Milan, Fonseca sarà il nuovo allenatore: “Accordo vicino con il portoghese” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG