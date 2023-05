Riccardo Calafiori, terzino del Basilea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference contro la Fiorentina

PAROLE – «Giocare in Europa è sempre un’emozione grande e dà grande visibilità e ovviamente spero di vincerla, come ha fatto la Roma lo scorso anno. Io ho iniziato a giocare ad ottobre ma i miei compagni hanno nelle gambe quasi 60 partite: il fattore Europa un po’ ci ha penalizzato e infatti le partite in cui spesso siamo mancati sono quelle in campionato dopo il turno infrasettimanale in Conference».

