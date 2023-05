Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita all’Olimpico di domani contro la Roma

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Le sensazioni sono eccezionali, abbiamo tanta energia, non vediamo l’ora di scendere in campo domani. Ci aspettiamo un’atmosfera pazzesca all’Olimpico. L’opportunità di raggiungere la finale è un privilegio assoluto per noi. Mourinho? Per me è un onore affrontarlo, sarà qualcosa di particolare. Più che da lui però mi aspetto tanta qualità dai suoi calciatori. Noi avremo bisogno della prestazione perfetta. Ma siamo molto preparati in questo senso. Non vedo l’ora di salutare José, ho bellissimi ricordi degli anni a Madrid. Nel momento in cui inizierà il match, però, penserò soltanto alla partita».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG