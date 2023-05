L’avvocato della Juventus, Maurizio Bellacosa, ha parlato dopo l’udienza preliminare del processo ordinario legato ai bianconeri

PAROLE – «Cosa non ci convince delle motivazioni del Collegio di Garanzia Non ci convincono tanti argomenti, però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte federale d’Appello. Adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio».

