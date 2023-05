Marcos Acuna, giocatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus in Europa League

COME VEDE LA DOPPIA SFIDA CON LA JUVE – «Siamo stati capaci di eliminare il Manchester, prima abbiamo eliminato altre squadre e non è stato facile. Ci siamo preparati bene, siamo concentrati, non vediamo l’ora di giocare domani e faremo di tutto per portare a casa il risultato».

CONTRO I CONNAZIONALI DI MARIA E PAREDES – «Oltre a loro due, ci sono molti altri giocatori nella squadra e cercheremo di affrontar loro con il valore che hanno. Cercheremo di fermarli, hanno giocatori molto bravi da metà campo in avanti. Ti squilibrano in modo repentino, faremo il possibile per bloccar loro».

