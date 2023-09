Basler critica la scelta di Pavard: «Chissà cosa gli è passato per la testa per andare all’Inter». Le parole dell’ex centrocampista

Mario Basler, ex centrocampista tedesco, nel suo podcast ha parlato della scelta di Pavard di lasciare il Bayern Monaco per l’Inter.

«Come gli è venuta l’idea di lasciare la Baviera e andare a Milano? C’è da chiedersi cosa gli è passato per la testa. O da cosa sia stato colpito in testa.Quello che si sente è che non andava affatto d’accordo con Tuchel. Doveva esserci molta tensione tra loro due. Questo lo può capire anche uno che non tifa Bayern».

