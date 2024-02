Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato così nel prepartita del match contro la Juve in campionato: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter Juve, Alessandro Bastoni ha parlato di come i nerazzurri hanno preparato la sfida.

LE PAROLE – «La sto vivendo bene, siamo nati per giocare queste partite. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e non vediamo l’ora. Come fare male alla Juve? Bisogna avere pazienza, li abbiamo studiati in settimana e siamo pronti e determinati. L’attacco della Juve? Gioca tanto di squadra, al di là dei singoli si muovono bene».

