Alessandro Bastoni ha quasi risolto totalmente l’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare gare importanti sia in nazionale che con la maglia dell’Inter. Il difensore ha parlato di questo ed altro ai colleghi di Sky Sport. “Condizioni fisiche? Mi ha fatto male saltare le due partite di qualificazione all’Europeo e poi saltare Juve, Benfica e Napoli. Non è stato facile stare a casa a guardare i miei compagni che hanno fatto un lavoro straordinario. Ora sto bene e rientro per l’impegno con l’Udinese“.

“Sicuramente abbiamo delle consapevolezze. Questo è un gruppo che gioca da diverso tempo assieme. In 7-8 anni siamo qui da cinque anni. La finale di Istanbul ci ha dato carica e voglia di tornare a calcare quei palcoscenici. Sicuramente siamo consapevoli dei nostri mezzi ma anche che se abbassiamo la guardia subiamo. Siamo consapevoli di essere forti ma se abbassiamo la guardia non possiamo vincere“.

“Forse eravamo scettici anche noi perché non sapevamo chi sarebbe arrivato invece abbiamo accolto i nuovi con grande entusiasmo e loro si sono calati nel mondo inter siamo contenti dei nuovi innesti. Siamo uniti in campo e fuori e sicuramente è questo il segreto per far bene. Non so se siamo più forti, lo diranno i risultati alla fine, ma stiamo bene insieme e lavoriamo bene insieme”.

