Problemi per Bastoni dopo gli esami delle scorse ore: il difensore dovrebbe saltare anche la sfida contro il Napoli oltre a quella con la Juventus

Bastoni, il problema del difensore dell’Inter sembra più serio del previsto. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello sport:

«Gli esami svolti ieri mattina da Alessandro Bastoni hanno confermato quel che l’Inter sapeva già: il polpaccio destro infortunatosi in Nazionale ha una piccola lesione muscolare. La zona è particolarmente delicata e consiglia prudenza: il difensore salterà le trasferte con la Juve e con il Benfica – e fin qui si sapeva già – ma il suo recupero è in dubbio anche per la gara di Napoli del 3 dicembre. Si capirà meglio all’inizio della prossima settimana, Inzaghi spera di non dover aspettare fino al match casalingo con l’Udinese del 9 dicembre. L’altro difensore infortunato, Pavard, è vicino a togliere il tutore al ginocchio sinistro: accadrà all’inizio della prossima settimana. Le scelte di formazione in difesa per domenica sono dunque obbligate: davanti a Sommer ci saranno Darmian, De Vrij e Acerbi»

