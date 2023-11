Il futuro di Andrea Colpani è ancora tutto da scrivere e al Monza sta sicuramente facendo una stagione importante tanto da attirare su di sé voci sull’Inter

Sicuramente per il giocatore sarebbe uno step di crescita importante e dopo la convocazione con l’Italia sarebbe l’ulteriore conferma della sua crescita in questi anni. I nerazzurri lo osservano da vicino con Marotta e Ausilio spesso a vederlo, ma i brianzoli frenano su una possibile cessione nel mercato perché ha un contratto e al momento non c’è necessità di cederlo.

L’articolo Colpani Inter, l’interesse c’è ma il Monza frena proviene da Inter News 24.

