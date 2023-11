Non solo per l’Inter, ma Nicolò Barella è intoccabile anche per l’Italia e Luciano Spalletti: leader tecnico e carismatico

Non è più solo martello e incursore instancabile, ma ora sa gestire con sapienza e scegliere i momenti di giocata e movimento. Sempre più uomo spogliatoio e può garantire anche una variazione di modulo perché sa giocare benissimo a 3 ma si potrebbe adattare anche a due. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Italia, Barella il leader. Per Spalletti è intoccabile proviene da Inter News 24.

