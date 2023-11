Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono fermi ai box per infortunio ma oggi saranno alla Pinetina: domani nuovi esami per l’azzurro

Novità in arrivo da Appiano Gentile, dove oggi l’Inter si ritrova per preparare la sfida contro la Juve con i pochi giocatori rimasti in questa sosta per le nazionali: ci saranno anche Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Il turco era tornato in anticipo dagli impegni con la Turchia per una lieve influenza, l’azzurro è invece alle preso con un problema al polpaccio destro.

Come riferisce Tuttosport, il difensore oggi farà delle terapie sulla zona interessata dall’infortunio, mentre domani effettuerà ulteriori esami per capire l’entità della lesione ed i relativi tempi di recupero.

L’articolo Bastoni e Calhanoglu oggi alla Pinetina, domani esami per il difensore: le ultime proviene da Inter News 24.

