Al termine di Italia-Ungheria 2-1 Rai Sport ha intervistato Alessandro Bastoni che sul suo futuro si è espresso così: “Il mio futuro? Io ho due anni di contratto con l’Inter, quindi sono tranquillissimo”.

“La società non mi ha comunicato niente, quindi sono veramente tranquillo, penso alla Nazionale, poi andrò in vacanza e ricomincerò con l’Inter ad Appiano“. Il difensore secondo le ultime voci è uno dei possibili sacrificati dell’Inter visto che i nerazzurri devono chiudere il mercato in attivo di 60 milioni; nessuno dei possibili giocatori in odore di cessione però sembra voler andar via da Milano e quindi ora la società deve prendere altre decisioni.

