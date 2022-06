Quello che a molti sembrava impossibile sta per succedere: il Chelsea ha aperto alla possibilità di prestare Romelu Lukaku.

Il Chelsea ha deciso di aprire alla possibilità di cedere in prestito Romelu Lukaku, lo riporta Sky Sport: l’attaccante belga si è pentito di essere andato a Londra e ora vuole tornare all’Inter. I nerazzurri dopo aver ascoltato il legale dell’ex Manchester United hanno aspettato la decisione del club londinese.

Beppe Marotta

I Blues quindi accettano anche di non rientrare subito in quello che al momento si rivelato un pessimo affare, ora però la palla passa all’Inter perché comunque il Chelsea non vuole fare minusvalenza a lungo andare. Un ritorno a Milano di Romelu Lukaku almeno solo nella prossima stagione non è più una cosa impossibile.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG