La situazione dell’Inter in difesa vista l’assenza di Alessandro Bastoni ad una settimana dalla gara contro la Juventus a Torino

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter si ritrova in una situazione abbastanza particolare in difesa: mancherà Alessandro Bastoni per infortunio, ad aggiungersi al già acciaccato Pavard. Come si evolverà la situazione dietro?

Il piano di Simone Inzaghi è quello di mettere De Vrij al centro in modo da poter coprire meglio la retroguardia ai danni della Juventus di Allegri.

L’articolo Bastoni, il piano in vista di Juventus Inter. La situazione attuale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG