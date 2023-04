Alessandro Bastoni ha rilasciato una dichiarazione dopo la vittoria dell’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve

Ai microfoni di Mediaset, Alessandro Bastoni racconta così la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, portata a casa dai nerazzurri grazie al gol di Dimarco:

INTER– «Il segreto dell’Inter di Coppa Più che segreto è la voglia di conquistare grandi obiettivi e di lottare insieme. Quando gli attaccanti difendono con noi e i centrocampisti stanno stretti diventa tutto più facile, così si diventa una grande squadra ed è difficile batterci. La Juve è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, abbiamo visto quello che andava fatto e lo abbiamo fatto».

PARTITA– «Abbiamo sofferto fino alla fine, come col Benfica in Champions e come da qui alla fine. Ora dobbiamo pensare al campionato, abbiamo perso diversi punti e la testa ora va lì»

