Bastoni ha parlato in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. Le parole riportate nel Matchday Programme:

«Tutto il nostro cammino è stato importante – ha detto il difensore nerazzurro ripensando al percorso europeo della squadra di Simone Inzaghi -. Nel girone in molti ci davano per spacciati e invece ci siamo qualificati. La partita più bella Quella contro il Benfica, c’era un ambiente caldissimo, un’atmosfera incredibile e vincere è stato ancora più bello così. Come tutte le altre volte, perché come ho già detto prima di Benfica, è una partita di calcio e come tale va vissuta, con tutta la gioia e l’amore che proviamo per questo sport. Sarà importante mantenere grande equilibrio perché sarà un’altra dura battaglia, loro saranno agguerriti perché devono recuperare il risultato, ma altrettanto noi dovremo rimanere concentrati e giocare come sappiamo fare. La forza di questo gruppo è l’unione. Siamo consapevoli della forza che abbiamo e sappiamo che solo uniti potremo toglierci tante soddisfazioni»

