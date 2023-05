I nerazzurri sono focalizzati sul campo ma non perdono di vista la pianificazione della prossima stagione: il centrale italiano va tenuto.

L’Inter, a prescindere di come finirà questa stagione, non ha nessuna intenzione di ridimensionarsi visto che gli incassi molto più alti del previsto derivanti dal cammino in questa Champions League permettono un futuro sulla carta migliore.

Edin Dzeko

Non c’è bisogno della famosa cessione di un big entro giugno in ogni caso ma comunque resta fondamentale qualificarsi alla prossima Champions. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi di Dzeko e Bastoni: il bosniaco, nonostante abbia già un accordo di massima con la società, resterà solo in caso di raggiungimento dei primi 4 posti. Discorso diverso per il difensore anche se servirà un bello sforzo da parte della società considerate le sue alte richieste di stipendio.

