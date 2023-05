Il tecnico delle ragazze nerazzurre ha analizzato la vittoria sulla Fiorentina

Intervistata da Inter Tv, l’allenatore dell’Inter Women, Rita Guarino, ha analizzato la vittoria contro la Fiorentina.

LE PAROLE- Risultato importante, innanzitutto perché arriva dopo un gran primo tempo. Potevamo finalizzare meglio e cercare di andare in doppio vantaggio anche prima. Abbiamo avuto uno sbandamento all’inizio della ripresa e poi è venuta fuori la nostra voglia di vincere questa partita e prenderci quei punti che abbiamo lasciato per strada. Chiaramente quando hai il dominio della palla hai più energie e sei più lucido. Stanno anche arrivando i cambi che in parte del campionato non abbiamo potuto utilizzare e che portano energie fresche

L’articolo Inter Women, Guarino: «Risultato importante, ma potevamo finalizzare meglio» proviene da Inter News 24.

