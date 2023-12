Bastoni rende omaggio a Chiellini: il tributo del nerazzurro all’ex capitano della Juve e della Nazionale – FOTO

Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha voluto rendere omaggio al suo ex capitano in Nazionale, Giorgio Chiellini. L’ex difensore della Juve, in scadenza di contratto col Los Angeles FC, sembra stia pensando al ritiro dal calcio.

Questa la foto pubblicata sulle stories Instagram dal difensore nerazzurro, che celebra la bandiera bianconera con l’emoticon del cuore e della corona da re.

